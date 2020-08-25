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انخفاض قياسي جديد للعملة التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-25T16:29:40+0000
انخفاض قياسي جديد للعملة التركية

شفق نيوز/ نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث هبطت إلى 7.4015 مقابل العملة الأمريكية.

هذا وكان البنك المركزي التركي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي كما كان متوقعا، بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار الأمريكي.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8.25 بالمئة بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل مما أبطأ تراجع الليرة.

وظل سعر الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76%، في يوليو، لكن خبراء يحذرون من أن تراجع الثقة بالسياسات الاقتصادية، سيظل عاملا يشعل القلق بشأن تطورات الاقتصاد التركي وآفاقه المستقبلية.

 

 

 


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