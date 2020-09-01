انخفاض صادرات النفط العراقية لشهر اب الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر اب الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" الحكوميةو والتي شهدت انخفاضاً بمعدل 645 الف برميل.

وقالت "سومو" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كمية الصادرات من النفط الخام انخفضت مقارنة بشهر تموز لتسجل 80 مليونا و505 آلاف و136 برميلا، بايرادات بلغت 3 مليارات و517 مليونا و45 ألف دولار".

وأوضحت، أن "المعدل اليومي للصادرات بلغ 2.597 مليون برميل يوميا"، مبينة أن الكميات المصدرة من البصرة بلغت 77 مليوناً و505 الاف و136 ألف برميل بمعدل 2 مليون 500 الف برميل يوميا، فيما بلغت الكميات المصدرة من الحقول الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي 2 مليون و989 الفاً و400 برميل وبمعدل 97 ألف برميل يوميا.

وأضافت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 43.693 دولاراً للبرميل".

واعلنت وزارة النفط في 25 اب، أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر حزيران بلغت (85) مليوناً و(663) الفا و(291) برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491 ) مليونا و (767) الف دولار".

ويصدر العراق النفط الخام عن طريق ميناء البصرة والعوامات النفطية على الخليج وعن طريق ميناء جيهان التركي من الشمال.

وتعهد العراق بتخفيض مليون و250 الف برميل خلال شهري اب وايلول وفقا لاتفاق اوبك الاخير بسبب عدم التزامه بالتخفيض خلال شهري ايار وحزيران.



















