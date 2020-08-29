انخفاض اسهم سوق العراق خلال الاسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن انخفاض عدد الاسهم المتداولة فيما ارتفعت قيمتها خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة اسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 40 شركة في السوق النظامي و8 شركات في السوق الثاني من اصل 105 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف السوق أن "عدد الاسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغت 38.712 مليار سهم بانخفاض بلغ 16.5% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 31.770 مليار دينار بارتفاع بلغ 32.6% قياسا بالأسبوع الذي سبقه تحققت من خلال 2185 صفقة".

وأشار إلى أن "مؤشر الاسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 466.17 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.1% عن اغلاقه في الاسبوع الذي سبقه".

وبلغ اسهم المشتراة من المستثمرين الغير العراقيين للأسبوع الماضي 5.845 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 5.848 مليار دينار في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 37 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 79 مليون دينار . من خلال تنفيذ 55 سهم على اسهم 9 شركات.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والتحويل المالي والسياحة والخدمات.