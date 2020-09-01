انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الثلاثاء 1 أيلول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم سعر صرف بلغ 122800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122800 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح ليوم امس الاثنين 122850 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت أسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا في البيع اذ بلغ السعر 123200 لكل مائة دولار، فيما استقر الشراء وبواقع 123000 لكل مائة دولار امريكي.



