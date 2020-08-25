انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 25 اب 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122850 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس الاثنين 123000 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا اذ بلغ سعر البيع 123200 والشراء 123000 الشراء لكل مائة دولار امريكي.