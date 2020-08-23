انخفاض اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في أسواق بغداد، الأحد، فيما استقرت في كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 122850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122850 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم امس السبت 122950 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينارا عراقيا، بينما كانت أسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا اذ بلغ سعر البيع 123200 والشراء 123000 الشراء لكل مائة دولار امريكي.







