الأردن لم يستورد النفط العراقي في شهر آب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الاربعاء، ان الاردن لم يستورد النفط العراقي خلال شهر اب.

واوضحت شركة التسويق النفطية ( سومو) خلال البيانات الاولية لشهر اب اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "الاردن لم يستورد اي كمية من النفط العراقي لشهر اب".

واضافت ان "الاردن استورد خلال شهر تموز الماضي 261 الف و895 برميل، وبمعدل 8 الاف و448 برميل يوميا"، في حين لم يستورد ايضا اي كمية من النفط العراقي لشهري ايار وحزيران الماضيين".

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام باسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

وكان الاردن قد رفع اسعار البنزين في 1 اب اسعار البنزين العادي بمقدار 20 فلسا للتر الواحد ليصبح 675 دينار، والبنزين المحسن 15 فلسا ليصبح 480 دينار.