النفط يستقر مع تخفيف عاصفة أمريكية واحدة

شفق نيوز/ تأرجحت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حول مستوى واحد في التعاملات اليومية بعد ان تلاشى احد الاعصارين اللذان من المتوقع أن يضربا خليج المكسيك الامريكي الغني بالنفط .

وتوقف نحو 82 بالمئة من إنتاج النفط في الخليج استعدادا للإعصار المتوقع أن يشتد احدهما ما ادى الى ارتفاع الاسعار يوم امس الاثنين الى اكثر من 1%، ويمكن أن يكون للإعصار الاخر تداعيات على تدفقات الطاقة العالمية الا انه لا يغير اللعبة بالنسبة للأسعار على المدى الطويل بقدر ما يكون فيروس كورونا ذات تأثير اكبر على ذلك.

وانخفض الخام الامريكي في بورصة نيويورك التجارية 10 سنتات ليصل الى 42.52 دولار، فيما ارتفع مزيج برنت 6 سنتات ليصل الى 45.70 دولار.

ويجد النفط الخام دعما من فشل ايقاف الحرب الاهلية في ليبيا مما يعني عدم قدرة ليبيا على استئناف صادرتها النفطية، كما تلقى دعما من تعهد العراق بتخفيض الانتاج الى مليون و250 الف برميل في اب وايلول مما يقلص المعروض النفطي العالمي.