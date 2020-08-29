النفط يحقق مكاسب اسبوعية بفعل توقف معظم الحقول الامريكية

شفق نيوز/ اغلق النفط على مكاسب اسبوعية، اليوم السبت، بفعل توقف انتاج معظم الحقول النفطية في المناطق الواقعة على الخليج المكسيك نتيجة هبوب الاعصار لورا.

وقالت الحكومة الأميركية في تقرير إن إنتاج النفط الخام البحري المتوقف في المناطق الخاضعة للولاية التنظيمية للولايات المتحدة بشمال خليج المكسيك مازال يبلغ 84.3% ، بما يعادل 1.55 مليون برميل يوميا، في أعقاب هبوب الإعصار لورا.

وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الاتحادي إن إنتاج الغاز الطبيعي البحري في المنطقة ذاتها منخفض بنسبة 60.1% أو 1.6 مليون قدم مكعبة يوميا

.

ورغم تاثر النفط الامريكي بالاعصار ومع ذلك ، تتجه العقود الآجلة في نيويورك نحو مكاسبها الأسبوعية الرابعة على التوالي حيث نجت العاصفة في الغالب من ولاية تكساس المجاورة ، مما سمح لمنشآت المنطقة ببدء عملية إعادة التشغيل.

واغلقت اسعار غرب تكساس الوسيط تحميل شهر تشرين الاول على انخفاض 8 سنتات إلى 42.96 دولارًا للبرميل الا انها حققت مكاسب اسبوعية 0.30 دولار، في حين ارتفع خام برنت تحميل تشرين الاول 27 سنتا الى 45.04 دولار للبرميل ليحقق هو الاخر مكاسب اسبوعية بلغت 0.70 دولار.

ويحول المتداولون انتباههم الآن مرة أخرى إلى احتمالات انتعاش استهلاك النفط ، حيث لا تزال العقود الآجلة القياسية الأمريكية تكافح للارتفاع إلى ما بعد 43 دولارًا للبرميل حيث يؤدي ارتفاع حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم إلى انخفاض الطلب.

وحذرت المستشارة أنجيلا ميركل الألمان من أن الوضع سيصبح أكثر صعوبة مع اقتراب الصيف من نهايته. ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أعلى مستوياتها منذ أن بلغت ذروتها في الربيع.