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النفط العراقية: إنتاج الغاز المصاحب بلغ 2361 مقمق يومياً في تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-05T09:50:17+0000
النفط العراقية: إنتاج الغاز المصاحب بلغ 2361 مقمق يومياً في تموز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، ان انتاج الغاز المصاحب خلال شهر تموز الماضي بلغ 2361 مقمق-مليون قدم مكعب قياسي- باليوم.

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر تموز الماضي بلغ 2361 مقمق باليوم"، مبينة ان "المحروق بلغ 1161 مقمق باليوم".

وأضافت ان "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 311 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 87 مقمق باليوم، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2050 مقمق باليوم والمحروق 1074 مقمق باليوم".

واشارت الوزارة الى ان "انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1072 مقمق يوميا، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 5282 طنا يوميا".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.



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