النجف تحمل طرفين مسؤولية تأخر صرف رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ حمل محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت، مصرف الرشيد/الادارة العامة، وشركة النخيل ماستر كارد مسؤولية تأخير صرف رواتب المتقاعدين من ابناء المحافظة، فيما اشار الى ان حكومة المحافظة ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة والمصرف.

وقال الياسري في تصريح له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "قامت شركة النخيل باستبدال بطاقات المتقاعدين من الكي كارد الى الماستر كارد النخيل من دون علم او اخذ موافقة اصحاب الشأن"، مشيراً الى ان "هذا الامر ولد تأخيراً بصرف رواتبهم".

واردف "فضلا عن ان ذلك تسبب في ازدحام المتقاعدين للحصول على البطاقة الجديدة برغم كبر سنهم مما سبب الاخلال بالسلامة الصحية والتجمهر امام بوابات الشركة من دون تنظيم مسبق في آلية توزيع البطاقة الجديدة"، لافتاً الى ان "الحكومة المحلية ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه شركة النخيل ماستر كارد ومصرف الرشيد".

واوضح الياسري، ان عدد المتقاعدين من ابناء المحافظة المتضررين قرابة ٦٦٠٠ متقاعد وسيكون هناك اجراء قانوني للحكومة المحلية تجاه مصرف الرشيد وشركة النخيل للماستر كارد .

ويتحدث كثير من المتقاعدين، عن "تورطهم" مع مصرف الرشيد وإجبارهم على استبدال بطاقة الــــ(كي كارد) الذكية التي يحملونها ويتسلمون رواتبهم التقاعدية على أساسها كل شهر ببطاقة الــــ(ماستر كارد/النخيل) التي يتولى إصدارها المصرف المذكور ويعمل جاهدا على ترويجها بين المتقاعدين، وإرغامهم على تسلمها.

وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد اكدت في اوقات سابقة، ان بطاقات كي كارد ما زالت نافذة وفعالة ومن حق المواطن البقاء في استخدامها او اصدار أي بطاقة من أي مصرف تتعامل معه الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان لها "لا يوجد أي الزام او إجبار للمتقاعدين في اصدار او استبدال البطاقات مع أي مصرف للعلم".



