المالية تطلق تخصصات العقود والأجور في وزارة الكهرباء بأثر رجعي

شفق نيوز/ وافقت وزارة المالية، الثلاثاء، على صرف مبلغ ٢١١ مليار دينار من تخصيصات الجباية المركزية الى العاملين بالعقود والأجور، على خلفية تظاهرات موظفي العقود والاجور في وزارة الكهرباء امام مبنى وزارة المالية منذ يومين.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء لوكالة شفق نيوز ان المستحقات "ستصرف بأثر رجعي من شهر كانون الثاني إلى شهر تموز ٢٠٢٠".

وتظاهر موظفو العقود والاجور لوزارة الكهرباء، أمام وزارة المالية، وفيما طالبوا بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم، اقتحموا الباب الأول للوزارة، وقطعوا طريقا حيوياً في بغداد.

وكان مصدر في وزارة الكهرباء، كشف في الأسبوع الماضي، عن أن الأخيرة وجهت طلباً رسمياً إلى وزارة المالية لصرف رواتب العاملين في الوزارة بصفة عقود واجور التي لم تصرف منذ سبعة أشهر.



