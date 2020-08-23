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المالية ترد على الكهرباء بخصوص العقود والأجراء

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-23T17:51:58+0000
المالية ترد على الكهرباء بخصوص العقود والأجراء

شفق نيوز/ ردت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، يوم الاحد، على وزارة الكهرباء بكتاب رسمي بخصوص رواتب أصحاب العقود والأجراء.

وقالت الدائرة في كتاب موجه إلى الكهرباء اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "اشارة إلى توصيات اللجنة المشكلة حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء والمصادق عليها بقرار المجلس رقم 59 لسنة 2020، والمنضمة بقيام وزارة الكهرباء بتقديم كتب بالمبالغ المطلوبة لتسديد المستحقات المالية وحسب الاشهر، على ان تصرف من ايرادات جباية الوزارة لدى وزارة المالية".

وأضافت "حسب الاستنتاجات التي تضمنها محضر التوصيات من قبل اللجنة مدار البحث والتي أشارة إلى مايلى: تم تعيين (82555) بصفة عقد عام 2019، وليس كما ورد بالجدول المرفق بكتابكم والبالغة (91112) عقد، كما تم تعيين (22261) بصفة اجر يومي".

وتابعت أن "موضوع صرف مستحقاتهم يعود إلى وزارتكم (الكهرباء) من اصل المبلغ مدار البحث اما المبلغ المتبقي منه يتطلب سرعة تزويد دائرة المحاسبة بقوائم اجور الكهرباء المترتب بذمة وحدات الانفاق الممولة مركزيا ليتسنى لنا التدقيق الاصولي واطلاق التمويلات شهريا في ضوء ذلك لغرض تمكنهم من صرف مستحقات للموما إليهم للأشهر من اب ورواتبهم لاحقة".



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