الكهرباء العراقية: لم نوقع أي عقد مع جنرال اليكتريك

شفق نيوز/ اكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاربعاء، أنها لم توقع اي عقد مع شركة جنرال اليكتريك الامريكية مؤخراً، مبينة انها أمنت عمل الاخيرة مالياً لعقود سابقة تم ابرامها معها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة لم توقع اي عقد جديد مع شركة جنرال اليكتريك خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن، وانما ما تم هو الاتفاق على الالتزام بالتعاقدات القديمة التي كانت تحتاج الى تغطية نفقات مالية لإدارة المشاريع والعمل".

وأضاف موسى أن "الوزارة اتفقت مع شركة جنرال اليكتريك على مبدأ تأسيس تعاون مشترك لإكمال حجم الالتزامات التي كانت تحتاج الى متطلبات مالية واموال"، موضحاً أنه "جرى تأمين هذه الاموال من خلال وكالة الائتمان الصادرات ليتم بعدها استكمال العمل من قبل شركة جنرال وفقا للتعاقدات القديمة التي اجريت سابقا".

واعلنت شركة جنرال إلكتريك إنها وقعت اتفاقين جديدين بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار مع وزارة الكهرباء العراقية لمباشرة برامج صيانة بمحطات رئيسية للكهرباء في البلاد وتعزيز شبكة التوزيع.

ويعاني العراق من أزمة مزمنة في نقص الطاقة الكهربائية وخاصة في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب عليها جراء ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض الأحيان إلى 50 مئوية.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 18500 ميغاواط، إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد إلى أكثر من 21 ألف ميغاواط على الأقل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.