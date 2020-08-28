سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكشف عن هدر 58 مليار دينار للمال العام في كركوك

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-28T11:09:55+0000
الكشف عن هدر 58 مليار دينار للمال العام في كركوك

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الجمعة عن وجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك، مبينة أن قيمة المشروع تبلغ قرابة (58,000,000,000) مليار دينار.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى قيام فريق عمل مكتب تحقيق كركوك بالانتقال إلى ديوان المحافظة، وضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، موضحة أن مدة تنفيذ المشروع حُدِّدَت بـ (24) شهراً خلافاً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 لسنة 2008).

وأضافت الدائرة إن تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة كشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط، فضلاً عن قيام محافظة كركوك بشمول الشركة الإيطالية بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015) خلافاً لمتطلبات القرار الذي بيَّن ضرورة معالجة المشاريع المتوقفة؛ نتيجة الوضع الأمني والأزمة المالية.

وأوضحت أن شمول الشركة بأحكام القرار المذكور أدَّى إلى حصول هدرٍ بالمال العام من خلال إعفاء الشركة من الغرامات التأخيرية، والمبالغة في احتساب كلفة المشروع.

وأكدت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها مع المضبوطات على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

related

اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق كركوك

Date: 2020-07-10 15:49:21
اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق كركوك

النفط تعلن احصائية نهائية للصادرات والإيرادات خلال شهر نيسان

Date: 2019-05-25 11:58:32
النفط تعلن احصائية نهائية للصادرات والإيرادات خلال شهر نيسان

البيئة تكشف حقيقة وجود تلوث اشعاعي بمستشفى في كركوك

Date: 2019-10-19 09:51:25
البيئة تكشف حقيقة وجود تلوث اشعاعي بمستشفى في كركوك

رغم جائحة كورونا.. كركوك تواصل العمل بـ60 مشروعاً

Date: 2020-08-16 17:37:32
رغم جائحة كورونا.. كركوك تواصل العمل بـ60 مشروعاً

حرائق تأتي على محاصيل زراعية جنوب كركوك

Date: 2019-05-31 16:33:11
حرائق تأتي على محاصيل زراعية جنوب كركوك

النزاهة تصدر مذكرة قبض على مدير مشاريع كركوك

Date: 2019-10-22 22:45:58
النزاهة تصدر مذكرة قبض على مدير مشاريع كركوك

النفط النيابية تكشف عن هدر بلغ 460 مليار دينار عراقي

Date: 2019-06-15 14:18:55
النفط النيابية تكشف عن هدر بلغ 460 مليار دينار عراقي

صور .. حريق "هائل" يلتهم محاصيل زراعية جنوب شرق كركوك

Date: 2019-06-18 15:39:25
صور .. حريق "هائل" يلتهم محاصيل زراعية جنوب شرق كركوك