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الكاظمي يتحرك لتأمين مستحقات الفلاحين بأسبوع واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-04T14:31:45+0000
الكاظمي يتحرك لتأمين مستحقات الفلاحين بأسبوع واحد

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارات المالية والتجارة والزراعة، بعقد اجتماع لإيجاد حلّ لتمويل مستحقات الفلاحين خلال أسبوع واحد.

ونصّ التوجيه، الذي أوردته وكالة الأنباء الحكومية، على أن ترفع التوصيات في موعد أقصاه 9/9/2020، من أجل تمويل الفلاحين لضمان تسلم محاصيلهم الزراعية خلال العام 2020".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، بإيجاد حل عاجل يضمن تحويل مستحقات الفلاحين مقابل المحاصيل المستلمة من قبل وزارتي التجارة والزراعة خلال عام 2020.

ويشكو الفلاحون العراقيون من تأخر تسلم مستحقاتهم المالية عن تسويق محاصيلهم الزراعية لصالح وزارة التجارة وخاصة محصول القمح.



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