الغاء أحد شروط الحصول على السلف للمنتسبين الامنيين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الخميس، عن الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية للحصول على السلف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ادارته قررت الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او شريط (pos) .