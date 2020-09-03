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الغاء أحد شروط الحصول على السلف للمنتسبين الامنيين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-03T05:59:47+0000
الغاء أحد شروط الحصول على السلف للمنتسبين الامنيين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الخميس، عن الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية للحصول على السلف.  

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ادارته قررت الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او شريط (pos) .

واوضح اعلام المصرف أن هذا القرار اتخذ تقديرا للدور البطولي والتضحية لمنتسبي الوزارتين اعلاه ولتسهيل اجراءات المنح الخاصة بهم وقد وجه المصرف كافة فروعه في داخل وخارج بغداد للعمل بالتعليمات الجديدة.

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