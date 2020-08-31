العراق يُسرع الخطى لإقامة مشروع عملاق بقيمة 8 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين تسريع الخطوات والإجراءات لإقامة مشروع نبراس لصناعة البتروكيماويات العملاق بتكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة كثفت في الايام الاخيرة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة الشريك الحكومي الثاني في المشروع بنسبة ( 25% ) الى جانب وزارة النفط بحصة او نسبة ( 25% ) أيضاً ، و(49%) لشركة شل العالمية.

وأشار إلى الاتفاق على التسريع في الاجراءات المطلوبة وتذليل جميع الصعوبات والانتهاء من الإجراءات التعاقدية والقانونية مع الاطراف المعنية قبل نهاية هذا العام ، ومنها شركة شل العالمية وهي من الشركات الرائدة المتخصصة في هذه المشاريع .

وأضاف إسماعيل أن الوزارة أبدت استعدادها لتغطية أحتياجات المشروع من الغاز المغذي للمشروع "غاز الايثان" وعلى أمتداد سنوات التشغيل، سواء للمشروع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن الطاقة الانتاجية المخطط لها لمشروع نبراس من مادة (البولي أيثيلين ) تبلغ (مليون و800 الف ) طن سنوياً وهي المادة التي تشهد نمواً مضطرداً في الاسواق العالمية، وهو ما يحقق إيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة، الى جانب توفير أكثر من (30) الف فرصة عمل.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس أن هذا المشروع يعتمد على أحدث المعدات والتقنيات في الصناعات البتروكيمياوية، وأن شركة شل العالمية عكفت خلال السنوات الماضية على وضع الدراسات المطلوبة لهذا المشروع بالتشاور مع وزارتي النفط والصناعة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت هذا المشروع ضمن أولوياتها، وتعمل على وضع اللمسات النهائية من أجل المباشرة به خلال الفترة القريبة المقبلة .

فيما بين المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد أن المشروع يقام في محافظة البصرة، ليكون قريباً من مصادر الغاز والموانئ التصديرية ، وبكلفة تقديرية أولية (8 مليار دولار ) وهو من المشاريع الستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيماويات، ويأتي ضمن خطط الوزارة للاستثمار الامثل للثروة الوطنية.



