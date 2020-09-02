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العراق يمتثل لخفض الإنتاج بعد شهر من بلوغ أعلى مستوى نفطي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-02T06:05:50+0000
العراق يمتثل لخفض الإنتاج بعد شهر من بلوغ أعلى مستوى نفطي

شفق نيوز/ امتثل العراق بخفض الإنتاج النفطي بعد أن بلغ أعلى مستوياته في شهر آب الماضي وفقاً لرويترز.

وذكرت ان مسحاً أجرته تبين ان "العراق ونيجيريا المتأخرين في الالتزام باتفاق اوبك + السابق فان كليهما قلص الانتاج، اذ بلغ امتثال العراق اعلى مستوياته في السنوات الاخيرة".

واضافت انه "رغم قيام العراق بخفض الانتاج الا انه لم يرق لحجم تعهده بعد ومازالت نيجيريا، رغم تحسين الامتثال كثيرا، لا تحقق مستوى الالتزام الكامل".

وكان العراق قد تعهد بتخفيض انتاجه النفطي الى مليون و250 الف برميل يوميا لكل شهر من آب وأيلول بسبب عدم التزامه السابق في شهري أيار وحزيران.


 

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