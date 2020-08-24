العراق يلجأ "مضطراً" للاقتراض لتأمين التزاماته

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، اليوم الاثنين، ان العراق سيتوجه للاقتراض نتيجة التزامه بالتخفيض النفطي.

وقال العيساوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العراق التزم بالتخفيض الذي تعهد بها لمنظمة اوبك +، وهو تخفيض في صالح الدول المنتجة، لانه اعاد استقرار أسعار النفط".

واضاف ان اختفاء آثار كورونا وافتتاح الأسواق العالمية شجع الشركات العالمية لإعادة نشاطها بالتالي زاد الطلب من جديد على النفط، مشيرا الى ان "مطلع العام المقبل سيعود الإنتاج الى وضعه الطبيعي".

واشار العيساوي الى ان التخفيض الذي تعهد به العراق كثير والمشكلة كبيرة الا ان هناك حلولا سيلجأ إليها العراق مضطرا بسبب التراكمات كالاقتراض الداخلي والخارجي مرة اخرى، نتيجة هذا التخفيض بالنفط، مبيناً ان العراق لا يستطيع ان يوفر التزاماته سواء كانت الرواتب او امور اخرى ما لم يلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي وهي تعتبر أحدى الحلول للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وتعهد العراق لمنظمة اوبك بتخفيض انتاجه النفطي خلال شهر اب وايلول الى مليون و250 الف برميل يوميا، في حين تعتمد الموازنة 90% من الايرادات المتأتية من النفط.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.



