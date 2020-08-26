العراق يقترب من تدشين "أكبر" معمل لإنتاج الأنابيب

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة علاء عبد الحسين، يوم الاربعاء، عن تقدم نسب الانجاز في معمل النرجس لإنتاج الانابيب الاستثماري لتقارب الـ 70 % والذي يعد الاكبر في العراق.

وقال عبد الحسين في تصريح للصحفيين اليوم، إن "كلفة المشروع في مرحلته الاولى تتجاوز 5 مليون دولار فيما ترتفع في مرحلته الثانية للتجاوز 10 مليون دولار وتم تشييده على مساحة 25 دونما"، مبينا في الوقت ذاته ان "المعمل يحتوي على 5 خطوط لانتاج الانابيب ثلاث منها لانتاج انابيب HDPE تتراوح اقطارها من 75 الى 800 ملم فيما يحتوي المعمل على خطين انتاجيين اخرين لانتاج انابيب UPVC تتراوح اقطارها من 110 لغاية 650 ملم".

وأشار إلى أن "اهمية المعمل تكمن في سد اكثر من 50 % من حاجة العراق من الانابيب"، لافتا الى ان "الهيئة تعمل على دعم القطاع الصناعي بشكل كبير من خلال توفير كافة التسهيلات للمستثمرين و بما يعمل على انشاء معامل توفر منتج محلي بمواصفات عالمية يصب في مصلحة المستهلك و يقلل من المستورد".

من جانبه قال المدير المفوض للشركة المستثمرة حاتم الدراجي إن "هذا المشروع بعد انجازه سوف يوفر فرص عمل لأكثر من 100 شخص ويقلل استيراد الانابيب المستخدمة في البنى التحتية و الانشاءات وبمواصفات عالمية وكذلك أسعار تنافسية لدعم المنتج المحلي".

يذكر ان هيئة الاستثمار كانت قد منحت الاجازة الاستثمارية رقم 33 لسنة 2019 نهاية عام 2019 بمدة تنفيذ تبلغ 12 شهرا , فيما تشهد مشاريع استثمارية أخرى ممنوحة إجازة من الهيئة تسارعا ملحوضاً في نسب الانجاز.



