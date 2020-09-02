العراق يعلن التزامه باتفاق "أوبك+" ولا يسعى لاستثناء

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، يوم الأربعاء، إن العراق ما يزال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، فيما نفى تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات في الربع الأول من عام 2021.

وقال جهاد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان “وزارة النفط تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما جرى تداوله، يظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في شهر نيسان الماضي، وبآلية التعويض التي جرى الاتفاق عليها في شهر حزيران".

وتابع أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100 بالمئة في شهر آب، وأنه “سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري آب و أيلول، عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا”، بموجب اتفاق أوبك+.

وكانت صحيفة محلية نسبت في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله إنه تحدث بخصوص استثناء مع وزراء نفط أعضاء رئيسين في أوبك في ثلاث اجتماعات منفصلة.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول المقبل؛ لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.

وكان الوزير عبد الجبار قال الشهر الماضي إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في كل من آب و أيلول للتعويض عن إنتاجه الزائد في الأشهر الثلاثة السابقة.

و اوضح متحدث وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إنه إذا أخفق العراق في التعويض بشكل كامل بنهاية أيلول الجاري، فإنه سيطلب “تمديد مدة التعويض حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل".

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تراقب مدى التزام الاعضاء بتخفيضات الإنتاج، وتسدي المشورة لتحالف أوبك+، اجتماعها التالي في 17 أيلول الجاري.



