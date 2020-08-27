العراق يصدر 197 الف برميل يومياً إلى امريكا خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، يوم الخميس، أن العراق صدر لأمريكا خلال الاسبوع الماضي 197 الف برميل يومياً بعد ان كانت صفراً خلال الاسبوع الذي سبقه.

وقالت ادارة المعلومات في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "البيانات الاسبوعية للواردات النفطية الامريكية تتغير بشكل سريع وكبير من أسبوع لآخر"، مبينة ان "واردات النفط الأميركية ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 185 ألف برميل يوميًا، إلى 5.916 مليون برميل يوميًا".

وأضافت أن "اغلب الزيادة جاءت خلال الاسبوع الماضي من ثلاث دول وهي العراق ونيجيريا والاكوادور"، مبينة أن "العراق صدر إلى امريكا 197 الف برميل يوميا بعد ان كانت هذه الصادرات صفر، في الاسبوع الذي سبقه، والإكوادور بمقدار 118 ألف برميل يوميًا، لتصل الى 392 ألف برميل يوميًا".

وأشارت إلى ان "بعض الدول انخفضت الايرادات النفطية منها ومنها السعودية بمقدار 114 الف برميل يوميا لتصل الى 319 الف برميل يوميا ومن المكسيك بمقدار 72 الف برميل لتصل الى الى 577 الف برميل يوميا".

يذكر ان العراق يحدد اسعاره خلال بيع النفط لآسيا على ضوء الاشارة لنفط دبي وعمان ويبيع النفط لأوروبا على ضوء الاشارة لنفط مزيج برنت، فيما يبيع النفط لأمريكا على ضوء الاشارة لنفط تكساس الامريكي.



