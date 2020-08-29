العراق يخطط لرفع إنتاج بيجي إلى 280 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ وجه وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، السبت، برفع الطاقة الإنتاجية لمصفى الصمود في مدينة بيجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأوعز الوزير العراقي برفع الإنتاج ليصل إلى 280 ألف برميل نفط في اليوم الواحد، بأسرع وقت ممكن.

ويصل إنتاج المصفاة حاليا إلى 75 ألف برميل في اليوم، ومتوقع أن يصل إلى 140 ألف برميل خلال الشهور المقبلة، بحسب بيان وزارة النفط العراقية.

وقال إسماعيل في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا، السبت، إن "الوزارة نجحت في إعمار وتأهيل بعض الوحدات الإنتاجية في هذا المصفى، بالاعتماد على الجهد الوطني والموارد الذاتية".

وأكد الوزير في تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه جرى "إعمار وتأهيل مصفى الشمال وتحويله إلى مصفى متكامل وهو أحد المصافي المهمة لمصفى الصمود بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل، لإنتاج البنزين وبمواصفات وبدرجة 92 أوكتاين".

وأشار إسماعيل إلى أن "الوزارة تعمل على النهوض بواقع قطاع التصفية من خلال التأكيد على الإسراع في تنفيذ المشاريع المخطط لها، فضلا عن تحقيق الجودة المطلوبة والارتقاء بمستوى النوعية".

وتعرضت شركة مصافي الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين ، إلى خراب كبير بعد المعارك التي دارت بين قوات الجيش والحشد الشعبي من جهة وتنظيم داعش من جهة اخرى ، وما أعقبها من سرقات تعرضت لها الشركة.

وعادت شركة مصافي الشمال في بيجي من محافظة صلاح الدين ، للعمل وبطاقة انتاجية بلغت (70) ألف برميل يومياً ، وهو مايمثل جزء يسير من الطاقة الإنتاجية للشركة، التي بلغت (350) ألف برميل يومياً قبل توقفها عن العمل في عام 2013 .







