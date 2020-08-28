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العراق يحقق أكثر من 3 مليارات دينار ايرادات مالية من الجمارك في يوم

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-28T12:26:38+0000
العراق يحقق أكثر من 3 مليارات دينار ايرادات مالية من الجمارك في يوم

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للجمارك الجمعة عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الخميس في مراكزها الجمركية والذي بلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية .

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