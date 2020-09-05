سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراق يحافظ على موقعه 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-05T06:41:38+0000
العراق يحافظ على موقعه 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، أن العراق حافظ على موقعه 38 عالميا أكبر احتياطي للذهب لشهر اب.

 وقال المجلس في جدول له في شهر ايلول الجاري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان وليبيا.

واضاف ان "احتياطيات العراق من الذهب بلغت 96.3 طن وهي تعادل 8.8 % من باقي العملات الأخرى"، مبينا ان "آخر شراء له كان في عام 2018 والذي اشترى بموجبه 6.5 طن".

واشار المجلس الى انه "إجمالي المشتريات من قبل الدول لشهر آب بلغ 27.2 طن حيث اشترت تركيا 19.4 أطنان وقطر 3.1 طن والهند 2.8 أطنان وكازاخستان 1.9 اطنان، فيما بلغت إجمالي المبيعات 17.7 أطنان".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

 

 


related

الذهب يسجل أكبر خسارة يومية في 7 سنوات

Date: 2020-08-11 21:04:17
الذهب يسجل أكبر خسارة يومية في 7 سنوات