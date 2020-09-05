العراق يحافظ على موقعه 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، أن العراق حافظ على موقعه 38 عالميا أكبر احتياطي للذهب لشهر اب.

وقال المجلس في جدول له في شهر ايلول الجاري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان وليبيا.

واضاف ان "احتياطيات العراق من الذهب بلغت 96.3 طن وهي تعادل 8.8 % من باقي العملات الأخرى"، مبينا ان "آخر شراء له كان في عام 2018 والذي اشترى بموجبه 6.5 طن".

واشار المجلس الى انه "إجمالي المشتريات من قبل الدول لشهر آب بلغ 27.2 طن حيث اشترت تركيا 19.4 أطنان وقطر 3.1 طن والهند 2.8 أطنان وكازاخستان 1.9 اطنان، فيما بلغت إجمالي المبيعات 17.7 أطنان".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.