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العراق يبرم اتفاقاً مع أمريكا لسد النقص بمادة غذائية رئيسية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-29T15:13:37+0000
العراق يبرم اتفاقاً مع أمريكا لسد النقص بمادة غذائية رئيسية

شفق نيوز/ قالت وزارة التجارة العراقية يوم السبت إنها ستشتري أرزا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لتوفير إمدادات برنامج المخصصات التموينية التابع لها وإنها ستبرم اتفاقات في الأسبوع المقبل مع شركات محلية لتوريد سكر وزيوت نباتية.

وبموجب الاتفاق القائم شهدت الأعوام الماضية دعوة العراق للشركات لتقديم عروض لأزر أمريكي المنشأ فقط.

ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنويا لدعم البرنامج الذي يعد الأرز مادة رئيسية فيه. 

وفي مايو أيار قالت الوزارة إن العراق لا يملك سوى 190 ألف طن من الأرز المتاح في المخازن وجددت مناشداتها لتخصيص المزيد من أموال ميزانية الدولة.

ويغطي برنامج المخصصات الغذائية العراقي الدقيق والأرز وزيت الطهي والسكر. وتم إطلاقه في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على البلد.


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