العراق: في 2025 لن نستورد الغاز وسننتج 7 ملايين برميل نفط يوميا

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، يوم الاثنين، أن انتاج النفط الخام بلغ 5 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن العراق سوف لن يستورد الغاز بعد عام 2025.

وقال احسان عبد الجبار في تصريح صحافي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق يستطيع حاليا انتاج 5 ملايين برميل من النفط الخام وبالإمكان أن يصل الى 7 ملايين بحلول عام 2025"، مبيناً أن "الوزارة تخطط لإنتاج مليون برميل يومياً من حقول محافظة ذي قار".

واضاف عبد الجبار أن "80 % من مشاريع الغاز في طريقها إلى الإنجاز ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة البصرة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال استثمار الغاز"، مؤكدا أنه "خلال عام 2025 سوف لن نشهد حرقا للغاز في الحقول النفطية ونستغني عن استيراد الغاز من الخارج".

وأشار إحسان إلى أن "هناك توجها للجوء الى الطاقة البديلة بعد عام 2030، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة"، لافتا إلى أن "العالم سيلجأ إلى مصادر الطاقة البديلة مما سيقل الطلب على النفط والغاز خلال عام 2030".

وكانت اوبك قد حثت في اجتماعها الاخير العراق ونيجيريا الأقل امتثالا على ضرورة الالتزام بالتخفيضات بسبب عدم التزامهم بالتخفيض خلال ايار وحزيران، وتعهد العراق بتخفيض انتاجه الى مليون و250 الف برميل خلال شهري اب وايلول .

وكشف تقرير للبنك الدولي ان البلدان الأربع الأولى التي ما زالت تحرق الغاز هي روسيا، والعراق، والولايات المتحدة، وإيران، مبينة انها تمثل 45% من جميع عمليات حرق الغاز عالميا لثلاث سنوات متتالية (2017-2019).

ووقع العراق مع عدة شركات عالمية ومنها شركة شل وبيكر هيوز الامريكية وهنويل الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب الذي يتم حرقه خلال انتاج النفط الخام.