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العراق ثاني اكبر مصدر نفط للصين في تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-25T11:03:49+0000
العراق ثاني اكبر مصدر نفط للصين في تموز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية كأكبر مصدر نفط إلى الصين خلال شهر تموز 2020.

واظهرت بيانات الادارة العامة للجمارك الصينية اليوم الثلاثاء، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية بعد روسيا كأكبر مصدر للنفط  في شهر تموز وبصادرات بلغت 5.79 مليون طن ، في حين بلغت صادرات روسيا للصين 7.38  مليون طن ". (الطن يساوي 7 براميل).

وأضافت أن "السعودية جاءت بالمرتبة الثالثة وبصادرات بلغت 5.36 مليون طن"، مبينة أن "الصين استوردت 387 ألف و792 طناً من النفط من ماليزيا في تموز بانخفاض 71% عنه قبل شهر حسب البيانات".

وتعد الصين من اكبر الدول الاسيوية استيراداً للنفط باعتبار اكبر دول ذات نمو اقتصادي في العالم.


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