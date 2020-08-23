العراق بالمرتبة 29 بارخص دول العالم بأسعار البنزين

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 29 من بين دول العالم بارخص اسعار الوقود "البنزين" حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في تقرير له لشهر آب لعام 2020 ان ترتيب العراق جاء من بين 164 دولة مدرجة بالجدول حيث بلغ سعر البنزين فيه 63 سنتا للتر الواحد في حين جاء بالمرتبة 10عربياً بعد كل من السودان الكويت وقطر والجزائر والسعودية والإمارات العربية وعمان والبحرين ومصر.

واشار التقرير الى ان "فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا بارخص دول العالم للبنزين وبسعر بلغ 2 سنت للتر الواحد تليها ايران وسعر 7 سنتات ومن ثم جاءت ثالثا السودان بسعر 14 سنتا".

وبين ان "اغلى دول العالم لأسعار البنزين كانت من نصيب هونغ كونغ وبسعر بلغ 2.22 للتر الواحد تسبقها هولندا بسعر 1.85 دولار وتسبقها النرويج بسعر 1.79 دولار".

وأوضح التقرير أن السعر المتوسط للبنزين عالميا لشهر آب بلغ إلى 1.00 دولار للتر، مبينا ان اسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

ولفت التقرير الى ان"فارق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين".



