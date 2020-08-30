العراق: الربط السككي مع إيران والكويت غير مطروح حالياً

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة لسكك حديد العراق، يوم الاحد، أن الربط السككي مع إيران والكويت غير مطروح في الوقت الحاضر.

وتضمن مشروع الربط السككي مع إيران مد سكة حديد بطول 32.5 كيلومتر تبدأ من مدينة البصرة وتنتهي قرب منفذ الشلامجة الحدودي لاستخدامها في نقل البضائع والمسافرين، في حين تسعى الكويت إلى تنفيذ مشروع مشابه إلى البصرة يستخدم في نقل البضائع مع العراق.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "شركة حكومية واحدى تشكيلات وزارة النقل وتسعى دائما للارتقاء بمستواها وتعظيم مواردها وتحويلها إلى شركة رابحة أسوة ببقية شركات الوزارة من خلال استغلال شبكة خطوط السكة الممتدة إلى معظم المناطق في العراق وتسعى كذلك الى فتح منافذ تسويقية".

واضافت "نظرا لما يسببه ميناء مبارك في دولة الكويت من أثر سلبي على الملاحة العراقية ولعدم اكتمال انشاء ميناء الفاو الكبير لحد الأن، توضح الشركة بأن موضوع الربط السككي مع دولة الكويت وايران غير مطروح في الوقت الحاضر وان الشركة العامة للسكك عملها فني ومهني بحت".

واكدت الشركة ان "الربط مع دول الجوار هو قرار سيادي يقع ضمن اختصاص الجهات السياسية العليا متمثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب في العراق"، مشيرا الى "عدم وجود أي اتفاقية للربط السككي مع الكويت وان ما موجود هو دراسات فقط".

وتابعت "مع الجانب الايراني توجد مذكرة تفاهم وقعت خلال فترة الحكومة السابقة للربط مع ايران ولكن لم يتم وضعها موضع التطبيق وان تنفيذ الربط مع ايران غير مدرج على المنهاج الاستثماري الذي يقر عادة من قبل وزارة التخطيط وغير موجود كفرصة استثمارية".



