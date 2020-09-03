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الطاقة النيابية تعلق على مشروع الربط مع الأردن: غير مجدٍ

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-03T15:14:22+0000
الطاقة النيابية تعلق على مشروع الربط مع الأردن: غير مجدٍ

شفق نيوز/ اعتبرت لجنة الطاقة النيابية يوم الخميس أن مشروع الربط الكهربائي مع الاردن لن يحل مشكلة نقص الطاقة المزمن في العراق.

وقال عضو اللجنة غالب محمد لوكالة شفق نيوز إن "العراق يحتاج إلى 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في ذروة الحاجة خلال فصل الصيف".

وأضاف أن "الربط الكهربائي مع الاردن وصولا الى مصر لن يوفر اكثر من ألف ميغاواط"، معتبراً بأن مشروع الربط حل آني لن يكون كفيلاً بإنهاء الأزمة.

وأشار محمد إلى أن "استمرار استيراد الكهرباء من ايران ايضا حل غير مجد لمشاكل نقص الكهرباء، ولم تف بالحاجة طيلة الأعوام الماضية"، داعياً الحكومة ووزارة الكهرباء الى "تأهيل وصيانة الشبكات الكهربائية ومحطات التوزيع بشكل تام، وهي الحل الوحيد لانهاء مشاكل الكهرباء".

وتابع بالقول، إن "الانتاج المحلي للكهرباء لا يتجاوز 15 ألف ميغاواط حاليا، وهو لا يلبي الحاجة الفعلية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء مع توسع مشاريع البناء والاسكان في عموم المحافظات". 

وأبرمت وزارة الكهرباء العراقية -خلال زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن مؤخرا- اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك، تتضمن تخصيص مبلغ 727 مليون دولار لربط كهرباء العراق بالأردن، وتمول عبر الاقتراض الخارجي.

 وبينت الوزارة أن طول الخط يبلغ 300 كيلومتر، ويمتد في الأردن بطول 12 كيلومترا من مدينة الريشة إلى مدينة القائم بالعراق.

وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع باستيراد العراق كهرباء من الأردن بواقع 150 ميغاواطا، وتنتهي عند 960 ميغاواطا، بعد انضمام مصر إلى هذا المشروع، على  أن تحدد  أسعار استيراد الكهرباء من مصر والأردن لاحقا.


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