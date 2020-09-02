الطاقة النيابية تعترض على اتفاق اوبك+: يؤذي اقتصاد العراق

شفق نيوز/ وصفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، اتفاق اوبك+ بتقليص النفط "غير عادل"، مؤكدة أن الجزء الاكبر من التقليص وقع على العراق.

وقال عضو اللجنة النائب غالب محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق الذي اقرته منظمة اوبك+ خلال الفترة الماضية كان غير عادل بالنسبة للعراق"، مبيناً أن "العراق وقع عليه التقليص الاكبر بالنسبة لإنتاجه النفطي مقارنة بالدول الاخرى التي استفادت منه اكثر وخاصة السعودية وغيرها من الدول النفطية المنتجة".

وأضاف محمد أن "العراق ينتج حالياً 93 مليون برميل شهرياً، وما يتم تصديره حالياً هو فقط 80 مليون برميل شهرياً، وهو اقل بمقدار 13 مليون برميل، ما يؤثر ذلك على اقتصاد العراق بشكل عام"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة يمكن في حال بيعها أن تأتي بإيرادات تبلغ اكثر من مليار دولار شهرياً".

وأشار محمد إلى أن "لجنة النفط والطاقة سبق وأن رفضت منذ البداية اتفاق تقليص النفط بهذا الشكل لأن الجزء الاكبر منه وقع على العراق، سيما وأنه غير قادر على تسديد الرواتب بشكل مستمر"، لافتاً إلى أن "الحكومة السابقة لم تأخذ بآراء لجنة النفط ولا بآراء اللجان الفرعية المشكلة لهذا الغرض".

ولفت محمد إلى أن "العراق وقع عقود مع عدة شركات اجنبية لتطوير حقوله النفطية، وبالتالي فان عملية التقليص سوف تضغط على هذه الشركات التي ستوقف بها نتيجة ذلك تطوير هذه الحقول إلى إشعار اخر"، مطالباً "وزارة النفط بإعادة الاتفاق مع اوبك حول حصة العراق بشكل عادل وبالشكل الذي لا تؤثر عليه سلبا".

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" في نيسان 2020 إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، وأجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض من أي وقت مضى بعد انهيار اسعار النفط .