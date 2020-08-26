الشركات الهندية الأكثر شراء للنفط العراقي في تموز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الاربعاء، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تموز.

وذكرت "سومو" في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل30 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر تموز."

وأضافت سومو، أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 3 شركات لكل منهما ومن ثم الشركات اليونانية و البريطانية والروسية والكورية الجنوبية بواقع شركتين لكل منهما، مبينة أن "البقية توزعت على شركات الاردنية والتركية والفرنسية والانغولية والتايوانية والايطالية وبواقع شركة واحدة لكل منهم".

وأشارت سومو إلى أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا "، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية وكوكاز الكورية الجنوبية.

واعلنت وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندي 21 اب الماضي ان العراق جاء بالمرتبة الاولى كاكبر مورد للهند خلال شهر تموز.