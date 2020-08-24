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الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة وسط آمال في علاج كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-24T09:05:32+0000
الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة وسط آمال في علاج كورونا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأميركية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار.

ومع إغلاق بورصة طوكيو كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1932.48 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1942.60 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، "الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم،" مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.

ونزلت الفضة 1.6 بالمئة إلى 26.26 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2158.65 دولار للأونصة.

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