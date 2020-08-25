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الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-25T07:13:34+0000
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

شفق نيوز/ استقر الذهب الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

هذا ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للفدرالي يوم الخميس في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا.

وتبني مجلس الفدرالي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم في صعود الذهب نحو 28 بالمئة هذا العام. ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه اليوم الثلاثاء.

وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في وول ستريت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.

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