الخطوط الجوية الامريكية تنهي خدمات 19 ألف عامل فيها

شفق نيوز/ تعتزم شركة الخطوط الجوية الامريكية American Airlines إنهاء خدمات 19 ألف من العاملين فيها مطلع أكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وقالت الشركة انه "بسبب تأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران، وانتهاء المساعدة المقدمة بموجب شروط حزمة مساعدات فيدرالية بقيمة 25 مليار دولار مخصصة لشركات الطيران في الولايات المتحدة فإنها تنوي انهاء خدمات 19 الف من العاملين فيها مطلع تشرين الاول المقبل.

وأضافت أن "قدرتها في الربع الرابع ستكون نصف مستوى العام الماضي وأن الرحلات الدولية الطويلة ستكون 25% فقط من جدولها لعام 2019".

وتأثرت شركات الطيران في العالم بشكل كبير منذ ظهور الفيروس نتيجة توقف حركة الملاحة الجوية مما ادى الى خسائر كبير لدى شركات الطيران.