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البنك المركزي يرفع سقف التمويل السكني ضمن مبادرة الواحد تريليون

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-26T12:29:11+0000
البنك المركزي يرفع سقف التمويل السكني ضمن مبادرة الواحد تريليون

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، عن رفع سقف التمويل السكني ضمن مبادرة الواحد تريليون.

وقال البنك في ورد لوكالة شفق نيوز نسخة منه انه "قرر رفع سقف التمويل السكني (100) مليون دينار بدلا من (75) مليون دينار، كما وتم تعديل مدة تسديد التمويل لتصبح (15) سنة بدلا من (10) سنوات"، مبينا ان "القرار جاء تلبية للطلب المتزايد على التمويلات السكنية".

واضاف انه "قرر ايضا تخفيف عبئ اقساط الفائده على المواطن بحيث تكون طريقة احتساب معدل فائدة المصرف المشارك بهذا التمويل وفقا لطريقة (القسط المتناقص)، مع بقاء كل من العمولة الإدارية الخاصة بالبنك المركزي والبالغة (7) بالالف، وكذلك العمولة الإدارية السنوية الخاصة بالشركة الضامنة والبالغة (6) بالالف".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن اطلاقه في نهاية سنة 2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

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