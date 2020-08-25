البرلمان العراقي يستبعد تفعيل الاتفاقية الصينية

شفق نيوز/ أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع لإلغاء الاتفاقية الصينية، فيما أشارت إلى عدم وجود نية لدى الحكومة بتفعيل الاتفاقية.

وقال عضو اللجنة علي سعدون لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبت الحكومة أكثر من مرة بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية مع الصين، إلا إنها لم تستجيب لطلبنا"، مبيناً أن "الاتفاقية مهمة جداً للعراق وستدفع الشركات الصينية الاستثمار والبدء بالمشاريع الاستثمارية حسب الاتفاقية".

وأضاف أنه "كان يفترض أن تدخل الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل الحكومة السابقة، إلا أنه لا توجد نية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل الاتفاقية".

ولفت سعدون، إلى أن "هناك ضغوطات خارجية وأمريكية تمارس للدفع لإلغاء الاتفاقية الاقتصادية الصينية وعدم تفعيلها لخدمة مصالحها الشخصية".

ووصف المختص بالشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، في وقت سابق، الاتفاقات التي وقعها العراق مع الشركات الامريكية بأنها "ليست البديل الناجح" عن اتفاقية الصين.

وفي 19 أيلول 2019، وقع العراق والصين 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات بين وفديهما في بكين، وبموجب ذلك فتح العراق حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.