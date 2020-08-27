اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد، واقليم كوردستان اليوم الخميس 27 اب 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122850 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122900 دينار مقابل 100 دولار.

وكان سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح سجل يوم امس الاربعاء 122850 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً أيضاً إذ بلغ سعر البيع 123100 والشراء 123000 الشراء لكل مائة دولار امريكي.



