سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-26T07:26:36+0000
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة العراقية بغداد بشكل طفيف، فيما شهدت استقراراً في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء 26 اب 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122850 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122850 دينار مقابل 100 دولار.

وكان سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح قد سجل يوم امس الثلاثاء 122800 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء  122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً اذ بلغ سعر البيع 123150  والشراء  123000 الشراء لكل مائة دولار امريكي.

related

انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-08 07:56:57
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-22 07:37:29
ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

اسعار الدولار تقفز لأعلى مستوى في شهر

Date: 2019-05-23 14:53:15
اسعار الدولار تقفز لأعلى مستوى في شهر

استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-09 08:09:38
استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-25 07:21:24
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

Date: 2019-07-19 12:16:51
للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

استمرار انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

Date: 2020-08-11 08:03:27
استمرار انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

سعر الدولار يرتفع لاعلى مستوى في 4 اشهر

Date: 2020-02-11 12:48:48
سعر الدولار يرتفع لاعلى مستوى في 4 اشهر