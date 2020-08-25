اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في خمسة اشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الثلاثاء مع قيام منتجين أمريكيين بوقف معظم الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا، رغم أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا وأوروبا قيًد المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.86 دولارا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولارا للبرميل.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ الخامس من مارس آذار، اليوم السابق على فشل السعودية وروسيا في الإتفاق على خطة جديدة لخفض الإنتاج وقبل حوالي أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة.

وتلقى النفط دعما أيضا بعد أن أكد مسؤلوون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددا التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الأمريكية سجلت الأسبوع الماضي خامس هبوط أسبوعي على التوالي.