اسعار النفط تستمر بالانخفاض وسط انتعاش الدولار

شفق نيوز/ استمرت اسعار النفط، اليوم الخميس، بالنزول بعد أكبر انخفاض منذ تموز بسبب قوة الدولار، مع عودة المخاوف بشأن إمدادات أوبك.

وأثر الدولار بالعقود الآجلة هذا الأسبوع، حيث ساعد ارتفاع العملة الأمريكية على دفع النفط هبوطيًا بنسبة 2.9٪ يوم الأربعاء وهي أدنى مستوى له منذ أوائل اب الماضي.

في غضون ذلك، قد يسعى العراق إلى تمديد لمدة شهرين لتنفيذ التخفيضات التعويضية بموجب اتفاقية إنتاج أوبك +، كما ان إنتاج أوبك قد ارتفع الشهر الماضي مع تخفيف المنتجين لقيود الإنتاج مما يعني مزيدا من المعروض مع قلة الطلب.

وتختبر أوبك الرغبة في الطلب من خلال إعادة المزيد من المعروض إلى السوق ، بينما تتباطأ مشتريات النفط الخام الصينية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الاول بشكل طفيف بلغ 6 سنتات ليصل الى عند 41.44 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 6 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام برنت لشهر تشرين الثاني بنسبة 14 سنتا إلى 44.29 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضه 2.5٪ في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي ، وفقًا لتقرير من إدارة معلومات الطاقة ، لكن لم يشفع ذلك للأسعار في الصعود حيث ما يزال الطلب على البنزين في امريكا أقل بنسبة 10٪ تقريبًا من مستويات العام الماضي والتي تُظهر التأثير المستمر لوباء فيروس كورونا.