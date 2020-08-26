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اسعار النفط ترتفع لأكثر من 2% بعد هبوط في مخزونات النفط الامريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-26T05:33:54+0000
اسعار النفط ترتفع لأكثر من 2% بعد هبوط في مخزونات النفط الامريكية

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط، اليوم الاربعاء، لأكثر من 2% بعد هبوط في مخزونات النفط والبنزين الامريكي الاسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 آب إلى حوالي 507.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 3.7 مليون برميل.

وأظهر بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت ايضا الى 6.4 مليون برميل بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل.

وفي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش ارتفع مزيج برنت تحميل تشرين الثاني بمقدار 0.26% لتصل 46.41 دولار ،بارتفاع بلغ اكثر من 2% عن يوم امس الثلاثاء، في حين ارتفع الخام الامريكي 43.38 دولار.

وساعد اسعار النفط الخام للارتفاع هو توقف معظم انتاج النفط الامريكي في خليج المكسيك بعد قبيل الاعصار المنتظر.

وقالت وزارة الداخلية الأميركية إن منتجي النفط أوقفوا ضخ 1.56 مليون برميل يوميا، أو 84% من الإنتاج اليومي، من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك قبيل إعصار من المنتظر أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.

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