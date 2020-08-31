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استقرار سعر الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-31T07:47:38+0000
استقرار سعر الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما تباينت في كوردستان لليوم الاثنين 31 اب 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 122850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وهي الأسعار نفسه في بورصة الكفاح ليوم السبت الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت أسعار الشراء  122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا في البيع.

 اذ بلغ السعر 123250 لكل مائة دولار، فيما استقر سعر الشراء  123000 لكل مائة دولار امريكي.

 

 


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