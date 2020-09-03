استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الخميس 3 ايلول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122950 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.