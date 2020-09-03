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استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-03T07:23:15+0000
استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الخميس 3 ايلول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 122900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122950 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 123200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123000 لكل مائة دولار امريكي.

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