ارتفاع مخيف بمعدل الفقر بمحافظة عراقية جراء "التخريب"

شفق نيوز/ كشفت محافظة صلاح الدين يوم الخميس عن ارتفاع نسبة الفقر بمعدل ثلاثة أضعاف جراء تخريب ركائز معيشة السكان من قبل تنظيم داعش خلال الأعوام الماضية.

وقال نائب المحافظ اسماعيل الهلوب لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات الفقر ارتفعت ثلاثة أضعاف بسبب تدمير الركائز المعيشية في المحافظة وخاصة القطاع الزراعي من قبل تنظيم داعش الارهابي خلال الاعوام الممتدة بين 2014 - 2016 وحروب التحرير التي رافقتها، مبيناً أن حجم الخراب الذي تعرض له القطاع الزراعي تجاوز 80 بالمئة.

ولفت إلى أن "محافظة صلاح الدين استطاعت خلال ثلاث سنوات الأخيرة من إعادة إنعاش قطاع الزراعة بنسب كبيرة وتحقيق مردود كبير في الانتاج الزراعي، وعودة المحافظة إلى طليعة المحافظات المصدرة للمحاصيل الزراعية وبنسب أكبر مما كانت عليه عام 2014".

ودعا الهلوب، وزارتي التجارة والمالية، إلى "دفع مستحقات المزارعين عن تسويق محاصيل القمح والشعير للموسم الماضي بما يحقق انتعاش اقتصادي كبير في المحافظة ويقضي على جانب كبير من مخلفات الفقر والبطالة".

وتبلغ نسبة الفقر في محافظة صلاح الدين 18% بحسب اخر احصائية لوزارة التخطيط والتي اعلنتها مطلع العام الحالي.

وأدت سيطرة تنظيم داعش عام 2014 على أجزاء كبيرة من محافظة صلاح الدين، ومحاصرة مناطق أخرى إلى الحاق أضرار كبيرة في القطاع الزراعي وبنيته التحتية وتوقف الخطط الزراعية بالكامل الى جانب عمليات النزوح التي شهدتها القرى الزراعية والقصبات آنذاك.



