ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل طفيف، اليوم السبت 5 ايلول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم 122950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 122950 ديناراً مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم الخميس 122900 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لم تتغير حيث بلغت 123500 دينار عراقي، بينما كانت أسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.