سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ارتفاع أسعار النفط بعد مواصلة الدولار خسائره

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-01T05:47:07+0000
ارتفاع أسعار النفط بعد مواصلة الدولار خسائره

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ان واصل الدولار المزيد من الخسائر، إضافة الى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.9 ٪ بعد أن واصلت العملة الأمريكية خسائرها إلى أدنى مستوى منذ مايو 2018، مما يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية. 

وتراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار مليوني برميل الأسبوع الماضي في سادس سحب أسبوعي، وفقًا لمسح أجراه بعض المختصين النفطيين، والذي سيكون أطول سلسلة انخفاضات هذا العام. 

وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الاول 1.01% إلى 43.03 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش. 

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية تشرين الثاني بنسبة 1.15٪ إلى 45.80 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضها بنسبة 1.2 ٪ يوم الاثنين.

وتراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة 3.55 مليون برميل الأسبوع الماضي  سيكون هذا هو التراجع الأسبوعي الرابع إذا أكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

ومع ذلك، لا تزال مخاوف الطلب قائمة، حيث تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 6 ملايين، بينما تجاوزت وفيات كوفيد -19 في الهند حالات الوفاة في المكسيك، مما يجعلها ثالث أكبر عدد وفيات على مستوى العالم، مما يؤثر على الطلب مقابل وفرة المعروض بسبب إغلاق الأسواق العالمية.

 

 


related

انخفاض اسعار النفط بفعل زيادة للمخزونات الامريكية

Date: 2019-10-17 10:16:57
انخفاض اسعار النفط بفعل زيادة للمخزونات الامريكية

النفط ينخفض لليوم الثالث وسط التخوف من تعافي الطلب

Date: 2020-08-20 07:16:50
النفط ينخفض لليوم الثالث وسط التخوف من تعافي الطلب

انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية (1)

Date: 2019-06-27 11:25:24
انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية (1)

انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-08 07:56:57
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

اوبك تواجه تراجع اسعار الخام بتعميق خفض الانتاج

Date: 2020-03-01 15:53:12
اوبك تواجه تراجع اسعار الخام بتعميق خفض الانتاج

اسعار النفط تقفز

Date: 2019-12-02 12:00:23
اسعار النفط تقفز

أسعار النفط تهبط بالتزامن مع اعلان امريكي

Date: 2019-09-05 17:47:12
أسعار النفط تهبط بالتزامن مع اعلان امريكي

تطمينات سعودية تخفض أسعار النفط

Date: 2019-09-17 22:31:35
تطمينات سعودية تخفض أسعار النفط