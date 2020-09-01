ارتفاع أسعار النفط بعد مواصلة الدولار خسائره

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ان واصل الدولار المزيد من الخسائر، إضافة الى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.9 ٪ بعد أن واصلت العملة الأمريكية خسائرها إلى أدنى مستوى منذ مايو 2018، مما يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار مليوني برميل الأسبوع الماضي في سادس سحب أسبوعي، وفقًا لمسح أجراه بعض المختصين النفطيين، والذي سيكون أطول سلسلة انخفاضات هذا العام.

وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الاول 1.01% إلى 43.03 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية تشرين الثاني بنسبة 1.15٪ إلى 45.80 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضها بنسبة 1.2 ٪ يوم الاثنين.

وتراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة 3.55 مليون برميل الأسبوع الماضي سيكون هذا هو التراجع الأسبوعي الرابع إذا أكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

ومع ذلك، لا تزال مخاوف الطلب قائمة، حيث تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 6 ملايين، بينما تجاوزت وفيات كوفيد -19 في الهند حالات الوفاة في المكسيك، مما يجعلها ثالث أكبر عدد وفيات على مستوى العالم، مما يؤثر على الطلب مقابل وفرة المعروض بسبب إغلاق الأسواق العالمية.