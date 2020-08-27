ارتفاع ايرادات موانئ العراق وانخفاضها للنقل البحري

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الخميس، عن ارتفاع ايرادات موانئ العراق بنسبة 7.3% وانخفاضها للنقل البحري بنسبة 4.2%.

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الايرادات المتحققة للشركة العامة للموانئ العراق بلغت 486.3 مليار دينار لسنة 2019 مقابل 453.3 مليار دينار لسنة 2018، وبزيادة بلغت 7.3%"، مبينة أن "مجموع الايرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البحري بلغ 83.4 مليار دينار مقابل 87.1 مليار دينار لسنة 2018 وبانخفاض بلغ 4.2%".

وأضاف أن "كمية البضائع المستوردة بلغت 16708 الف طن عن طريق الموانئ العراقية لسنة 2019 مقابل 17898 الف طن لسنة 2018 وبانخفاض بلغت نسبتها 6.6%"، مشيرة الى ان "كمية البضائع المصدرة بلغت 12930 الف طن لسنة 2019 مقابل 10456 الف طن بضائع مصدرة لسنة 2018 وبزيادة بلغت نسبتها 23.7%".

واشارت ان "الحمولة الاجمالية لسفن البضائع المصدرة والمستوردة للشركة العامة للنقل البحري بلغت 374 الف طن لسنة 2019 مقابل 789 الف طن لسنة 2018 وبانخفاض بلغت نسبتها 52.6%".